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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 17:00: Подарунок для Авакова. Завершення теплових баталій у Смілі

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 листопада станом на 17:00 – після гучних акцій протесту під будинком Арсена Авакова мітингувальники залишили сміттєвий бак як символ його провальних реформ. Після тривалих мітингів у Смілі до осель повернулося тепло. З понеділка 19 листопада усі школи на Черкащині повернуться до своєї звичайної роботи.

      Також у випуску:

      В Ірпені невідомі пограбували інкасаторську машину, вкравши 1,8 мільйона гривень.

      Внаслідок санкції США приріст ВВП Росії зменшився на шість відсотків.

      Як живуть Захарченко, Азаров та Янукович після втечі.

      Мішель Обама видала книгу, у якій написала про своє життя у ролі дружини президента США.

      Теги: Випуск новин Арсен Аваков протести Опалювальний сезон Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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