Выпуск новостей за 17:00: Подробности дела Рубана. Спасение ребенка
Выпуск новостей 18:07, 9 марта 66 Читати новину українською
В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 17:00 – в Службе безопасности Украины сообщили подробности дела Владимира Рубана, которому инкриминируют подготовку террористического акта. В Луцке 15-летний парень спас 9-летнего ребенка.
Также в выпуске:
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Запорожские медики борются за жизнь пострадавшего накануне горняка.
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Источник: 24 Канал
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