Випуск новин за 17:00: Подробиці справи Рубана. Порятунок дитини
Випуск новин 18:06, 9 березня 138 Читать новость на русском
У випуску новин за 9 березня станом на 17:00 – у Службі безпеки України повідомили подробиці справи Володимира Рубана, якому інкримінують підготовку терористичного акту. У Луцьку 15-річний хлопець врятував 9-річну дитину.
Також у випуску:
Хто такий Володимир Рубан.
Запорізькі медики борються за життя потерпілого напередодні гірника.
Україна відзначає День народження Тараса Шевченко.
Джерело: 24 Канал
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