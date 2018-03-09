Випуск новин за 17:00: Подробиці справи Рубана. Порятунок дитини

У випуску новин за 9 березня станом на 17:00 – у Службі безпеки України повідомили подробиці справи Володимира Рубана, якому інкримінують підготовку терористичного акту. У Луцьку 15-річний хлопець врятував 9-річну дитину.

Також у випуску: Хто такий Володимир Рубан. Запорізькі медики борються за життя потерпілого напередодні гірника. Україна відзначає День народження Тараса Шевченко.