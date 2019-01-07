Выпуск новостей за 17:00: Подробности нападения в Керченском проливе. Кнопкодавы в ВР

В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 17:00 – Илья Новиков, адвокат одного из пленных Россией моряков Романа Мокряка, заявил, что во время нападения на украинские суда в Керченском проливе российские пограничники выпустили из пушки более тысячи снарядов. Журналисты 24 канала выяснили, кто из народных депутатов в 2018 году больше всего кнопкодавил во время голосований в Верховной Раде.

Также в выпуске: В Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно, среди погибших – четверо украинцев. Пророссийские боевики обстреляли Авдеевскую промышленную зону несмотря на объявленное перемирие. Власти США заблокировали продажу российских самолетов Ирану. В китайском Харбине состоялось торжественное открытие фестиваль льда и снега.