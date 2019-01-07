Выпуск новостей за 17:00: Подробности нападения в Керченском проливе. Кнопкодавы в ВР
В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 17:00 – Илья Новиков, адвокат одного из пленных Россией моряков Романа Мокряка, заявил, что во время нападения на украинские суда в Керченском проливе российские пограничники выпустили из пушки более тысячи снарядов. Журналисты 24 канала выяснили, кто из народных депутатов в 2018 году больше всего кнопкодавил во время голосований в Верховной Раде.
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Источник: 24 канал
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