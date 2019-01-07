Випуск новин за 17:00: Подробиці нападу в Керченській протоці. Кнопкодави року у ВР
У випуску новин за 7 січня станом на 17:00 – Ілля Новіков, адвокат одного з полонених Росією моряків Романа Мокряка, заявив, що під часу нападу на українські судна в Керченській протоці російські прикордонники випустили з гармати понад тисячу снарядів. Журналісти 24 каналу з'ясували, хто з народних депутатів у 2018 році найбільше кнопкодавив під час голосувань у Верховній Раді.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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