Випуск новин за 17:00: Подробиці нападу в Керченській протоці. Кнопкодави року у ВР

У випуску новин за 7 січня станом на 17:00 – Ілля Новіков, адвокат одного з полонених Росією моряків Романа Мокряка, заявив, що під часу нападу на українські судна в Керченській протоці російські прикордонники випустили з гармати понад тисячу снарядів. Журналісти 24 каналу з'ясували, хто з народних депутатів у 2018 році найбільше кнопкодавив під час голосувань у Верховній Раді.

Також у випуску: У Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно, серед загиблих – четверо українців. Проросійські бойовики обстріляли Авдіївську промислову зону попри оголошене перемир'я. Влада США заблокувала продаж російських літаків Ірану. У китайському Харбіні урочисто відкрили фестиваль льоду та снігу.