Выпуск новостей за 17:00: Погибшие члены экипажа. Цветы у посольства Ирана
В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 17:00 – самолет МАУ разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Все 176 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. В посольство Ирана украинцы несут цветы. Таким образом озвучивают сочувствие стране, в которой больше всего граждан погибли в этой катастрофе.
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