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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      Выпуск новостей за 17:00: Погибшие члены экипажа. Цветы у посольства Ирана

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      Выпуск новостей с Илоной Довгань / 24 канал

      В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 17:00 – самолет МАУ разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Все 176 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. В посольство Ирана украинцы несут цветы. Таким образом озвучивают сочувствие стране, в которой больше всего граждан погибли в этой катастрофе.

      Также в выпуске:

      Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь – подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

      Мировые авиакомпании пока отменяют полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

      Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в соседнем Ираке.

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      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Выпуск новостей
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