Випуск новин за 17:00: Загиблі члени екіпажу. Квіти біля посольства Ірану

У випуску новин за 8 січня станом на 17:00 – літак МАУ розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Усі 176 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. До посольства Ірану українці несуть квіти. Таким чином озвучують співчуття країні, у котрої найбільше громадян загинули у цій катастрофі.

Також у випуску: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Яну Дугарь – підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Світові авіакомпанії наразі скасовують польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку. Іран завдав ракетного удару по американських військових базах у сусідньому Іраку.