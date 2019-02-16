Выпуск новостей за 17:00: Поместья политиков-беглецов. Новый закон о валюте

В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 17:00 – сразу после Революции достоинства немало соратников Януковича покинули страну. Журналисты 24 канала выяснили, кто же сейчас хозяйничает в заброшенных усадьбах политиков-беглецов. Только за неделю действия новой валютной либерализации украинцы купили онлайн 19 миллионов долларов.

Также в выпуске: Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны. Петр Порошенко выступит на Мюнхенской безопасностной конференции, где представит доказательства российского вмешательства в украинские выборы. В жутком ДТП в Киеве сгорела пассажир такси. В рамках ассигнований на зарубежные операции Госдепартамента США Украина получит 700 миллионов долларов.