Выпуск новостей за 17:00: Поместья политиков-беглецов. Новый закон о валюте
В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 17:00 – сразу после Революции достоинства немало соратников Януковича покинули страну. Журналисты 24 канала выяснили, кто же сейчас хозяйничает в заброшенных усадьбах политиков-беглецов. Только за неделю действия новой валютной либерализации украинцы купили онлайн 19 миллионов долларов.
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Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны.
Петр Порошенко выступит на Мюнхенской безопасностной конференции, где представит доказательства российского вмешательства в украинские выборы.
В жутком ДТП в Киеве сгорела пассажир такси.
В рамках ассигнований на зарубежные операции Госдепартамента США Украина получит 700 миллионов долларов.
Источник: 24 канал
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