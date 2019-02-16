19:19
16 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как бессмертный Путин травмировался. Гей-атаки на Чечню
      Вєсті Кремля
      21:26, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, сегодня
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 17:00: Поместья политиков-беглецов. Новый закон о валюте

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 17:00 – сразу после Революции достоинства немало соратников Януковича покинули страну. Журналисты 24 канала выяснили, кто же сейчас хозяйничает в заброшенных усадьбах политиков-беглецов. Только за неделю действия новой валютной либерализации украинцы купили онлайн 19 миллионов долларов.

      Также в выпуске:

      Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны.

      Петр Порошенко выступит на Мюнхенской безопасностной конференции, где представит доказательства российского вмешательства в украинские выборы.

      В жутком ДТП в Киеве сгорела пассажир такси.

      В рамках ассигнований на зарубежные операции Госдепартамента США Украина получит 700 миллионов долларов.

      blog_ava
      Пророссийские боевики пригнали 33 танка на оккупированный Донбасс
      сегодня
      564
      Теги: Новости Украины Новости политики Валюта Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Беларусь и демократия – разные полюса
      сегодня , 19:00 Беларусь и демократия – разные полюса
      Олександр Гаврутенко 153
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      сегодня , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 752
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      сегодня , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 188
      Всі кандидати в президенти – у виграші
      сегодня , 12:00 Всі кандидати в президенти – у виграші
      Артем Овдієнко 789
      Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      сегодня , 09:00 Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      Віталій Шабунін 260
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Итоговый выпуск новостей 9 декабря по состоянию на 21:00
       9 декабря 2015 , 23:02
      Выпуск новостей 6 мая по состоянию на 22:00
       6 мая 2016 , 23:00
      Выпуск новостей за 15:00: ДТП в Киеве. Афера с "евробляхерами" в Харькове
       сегодня , 15:49
      Выпуск новостей за 19:00: Эффективность работы НАПК. Земля для "псевдоатовца"
       28 января , 20:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук