Випуск новин за 17:00: Маєтки політиків-втікачів. Новий закон про валюту
У випуску новин за 16 лютого станом на 17:00 – одразу після Революції гідності чимало поплічників Януковича покинули країну. Журналісти 24 каналу з'ясували, хто ж зараз господарює в покинутих маєтках політиків-втікачів. Лише за тиждень дії нової валютної лібералізації українці купили онлайн 19 мільйонів доларів.
Також у випуску:
Президент США Дональд Трамп 15 лютого підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни.
Петро Порошенко виступить на Мюнхенській безпековій конференції, де представить докази російського втручання в українські вибори.
У моторошному ДТП у Києві згоріла пасажирка таксі.
У рамках асигнувань на закордонні операції Держдепартаменту США Україна отримає 700 мільйонів доларів.
Джерело: 24 канал
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