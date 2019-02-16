Випуск новин за 17:00: Маєтки політиків-втікачів. Новий закон про валюту

У випуску новин за 16 лютого станом на 17:00 – одразу після Революції гідності чимало поплічників Януковича покинули країну. Журналісти 24 каналу з'ясували, хто ж зараз господарює в покинутих маєтках політиків-втікачів. Лише за тиждень дії нової валютної лібералізації українці купили онлайн 19 мільйонів доларів.

Також у випуску: Президент США Дональд Трамп 15 лютого підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни. Петро Порошенко виступить на Мюнхенській безпековій конференції, де представить докази російського втручання в українські вибори. У моторошному ДТП у Києві згоріла пасажирка таксі. У рамках асигнувань на закордонні операції Держдепартаменту США Україна отримає 700 мільйонів доларів.