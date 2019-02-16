18:01
16 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруська любов Путіна. Подарунок для Кім Чен Ина
      Вєсті Кремля
      17:21, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, сьогодні
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 17:00: Маєтки політиків-втікачів. Новий закон про валюту

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 лютого станом на 17:00 – одразу після Революції гідності чимало поплічників Януковича покинули країну. Журналісти 24 каналу з'ясували, хто ж зараз господарює в покинутих маєтках політиків-втікачів. Лише за тиждень дії нової валютної лібералізації українці купили онлайн 19 мільйонів доларів.

      Також у випуску: 

      Президент США Дональд Трамп 15 лютого підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни.

      Петро Порошенко виступить на Мюнхенській безпековій конференції, де представить докази російського втручання в українські вибори.

      У моторошному ДТП у Києві згоріла пасажирка таксі.

      У рамках асигнувань на закордонні операції Держдепартаменту США Україна отримає 700 мільйонів доларів.

      blog_ava
      Смертельна ДТП сталася у Києві: жінка згоріла живцем, а водій BMW втік
      сьогодні
      1825
      Теги: Новини України Випуск новин Новини політики Валюта
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      сьогодні , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 521
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      сьогодні , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 513
      Всі кандидати в президенти – у виграші
      сьогодні , 12:00 Всі кандидати в президенти – у виграші
      Артем Овдієнко 705
      Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      сьогодні , 09:00 Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      Віталій Шабунін 1017
      П'яні російські військові "знищили" згорілий танк
      сьогодні , 08:20 П'яні російські військові "знищили" згорілий танк
      Олексій Чибісов 2361
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук