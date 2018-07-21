Выпуск новостей за 17:00: Помощь США. Возвращение радаров
В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 17:00 – в посольстве Украины в США сообщили, что выделят 200 миллионов на оборону. Эти деньги должны потратить на приобретение военной техники и снаряжения для украинской армии. Министерство инфраструктуры предложили вернуть ручные радары. С 27 июля полицейские начнут проверять скорость с помощью "Визира".
Также в выпуске:
На Харьковщине мужчина пытался взорвать поезд с топливом для армии.
Во Львове начался уникальный фестиваль "Lviv MozArt".
Двое военных попали в ДТП в Ровно, один из них погиб.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии