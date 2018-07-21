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Выпуск новостей за 17:00: Помощь США. Возвращение радаров

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 17:00 – в посольстве Украины в США сообщили, что выделят 200 миллионов на оборону. Эти деньги должны потратить на приобретение военной техники и снаряжения для украинской армии. Министерство инфраструктуры предложили вернуть ручные радары. С 27 июля полицейские начнут проверять скорость с помощью "Визира".

Также в выпуске:

На Харьковщине мужчина пытался взорвать поезд с топливом для армии.

Во Львове начался уникальный фестиваль "Lviv MozArt".

Двое военных попали в ДТП в Ровно, один из них погиб.

Теги: Транспорт Новости США Министерство инфраструктуры Авто Полиция Вооруженные Силы Украины Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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