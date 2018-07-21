Выпуск новостей за 17:00: Помощь США. Возвращение радаров

В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 17:00 – в посольстве Украины в США сообщили, что выделят 200 миллионов на оборону. Эти деньги должны потратить на приобретение военной техники и снаряжения для украинской армии. Министерство инфраструктуры предложили вернуть ручные радары. С 27 июля полицейские начнут проверять скорость с помощью "Визира".

Также в выпуске: На Харьковщине мужчина пытался взорвать поезд с топливом для армии. Во Львове начался уникальный фестиваль "Lviv MozArt". Двое военных попали в ДТП в Ровно, один из них погиб.