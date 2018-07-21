Випуск новин за 17:00: Допомога США. Повернення радарів

У випуску новин за 21 липня станом на 17:00 – у посольстві України в США повідомили, що виділять 200 мільйонів на оборону. Ці гроші повинні витратити на придбання військової техніки і спорядження для української армії. Міністерство інфраструктури запропонували повернути ручні радари. З 27 липня поліцейські почнуть перевіряти швидкість з допомогою "Визіру".

Також у випуску: На Харківщині чоловік намагався підірвати потяг з пальним для армії. У Львові розпочався унікальний фестиваль "Lviv MozArt". Двоє військових потрапили в ДТП у Рівному, один з них загинув.