Випуск новин за 17:00: Допомога США. Повернення радарів
У випуску новин за 21 липня станом на 17:00 – у посольстві України в США повідомили, що виділять 200 мільйонів на оборону. Ці гроші повинні витратити на придбання військової техніки і спорядження для української армії. Міністерство інфраструктури запропонували повернути ручні радари. З 27 липня поліцейські почнуть перевіряти швидкість з допомогою "Визіру".
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Джерело: 24 канал
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