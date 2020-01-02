Выпуск новостей за 17:00: Пожар на полигоне. Состояние здоровья бывших пленных

В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 17:00 – в Николаевской области на военном полигоне "Широкий лан" загорелся палаточный городок. Произошло это еще 31 декабря, но обнародовали информацию только сегодня. В "Феофании" обследуют освобожденных при обмене украинцев, которые находились в плену на оккупированной территории. Почти всех бывших пленных уже готовы выписывать из больницы.

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