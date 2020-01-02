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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 17:00: Пожежа на полігоні. Стан здоров'я колишніх полонених

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 січня станом на 17:00 – у Миколаївській області на військовому полігоні "Широкий лан" загорілося наметове містечко. Сталося це ще 31 грудня, але оприлюднили інформацію тільки сьогодні. У "Феофанії" обстежують звільнених під час обміну українців, які перебували в полоні на окупованій території. Майже всіх колишніх полонених уже готові виписувати з лікарні.

      Також у випуску: 

      В районі Золотого, що на Луганщині, загинув український воїн Юрій Сергієв, відомий за позивним "Гудвін". Обставини його смерті з'ясовують.

      У Франції протести проти пенсійної реформи зрівнялися за тривалістю з демонстраціями 30-річної давнини: вони тривають вже понад місяць.

      Українське кіно все більше тяжіє до історичних тем: половина знятих стрічок у 2019 році – про виборювання українського народу права на існування.

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      Теги: Новини України Випуск новин Пожежа Новини Миколаєва Обмін полоненими
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