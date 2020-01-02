Випуск новин за 17:00: Пожежа на полігоні. Стан здоров'я колишніх полонених

У випуску новин за 2 січня станом на 17:00 – у Миколаївській області на військовому полігоні "Широкий лан" загорілося наметове містечко. Сталося це ще 31 грудня, але оприлюднили інформацію тільки сьогодні. У "Феофанії" обстежують звільнених під час обміну українців, які перебували в полоні на окупованій території. Майже всіх колишніх полонених уже готові виписувати з лікарні.

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