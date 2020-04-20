Выпуск новостей за 17:00: Пожары на Житомирщине. Стрельба в Канаде

В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 17:00 – в Житомирской области локализовали два из четырех активных очагов пожара, в зоне отчуждения – один. В провинции Новая Шотландия в Канаде вооруженный 51-летний мужчина переоделся в полицейского, поехал по домам горожан и застрелил по меньшей мере 16 человек.

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Италия поблагодарила украинских медиков за помощь в борьбе с коронавирусом. Видеоролик со словами благодарности в адрес наших врачей обнародовали на фейсбук-странице администрации провинции Ломбардия, наиболее пораженного COVID-19.

В Польше горел нелегальный полигон с химическими отходами. Взрыв прогремел недалеко от города Кельце.