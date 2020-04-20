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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 17:00: Пожежі на Житомирщині. Стрілянина у Канаді

      Випуск новин -

      У випуску новин за 20 квітня станом на 17:00 – у Житомирській області локалізували два з чотирьох активних осередків пожежі, у Зоні відчуження – один. У провінції Нова Шотландія в Канаді озброєний 51-річний чоловік перевдягнувся в поліцейського, поїхав по будинках містян та застрелив щонайменше 16 людей.

      Також у випуску:

      Другий смертельний випадок коронавірсу зафіксували на Харківщині. Там померла 70-річна жінка з містечка Високопілля.

      Італія подякувала українським медикам за допомогу у боротьбі з коронавірусом. Відеоролик зі словами вдячності на адресу нашим лікарям оприлюднили на фейсбук-сторінці адміністрації провінції Ломбардія, найбільш ураженої на COVID-19.

      У Польщі горів нелегальний полігон із хімічними відходами. Вибух прогримів неподалік міста Кєльце.

       

       

      Теги: Пожежа Канада Випуск новин
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