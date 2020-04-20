Випуск новин за 17:00: Пожежі на Житомирщині. Стрілянина у Канаді

У випуску новин за 20 квітня станом на 17:00 – у Житомирській області локалізували два з чотирьох активних осередків пожежі, у Зоні відчуження – один. У провінції Нова Шотландія в Канаді озброєний 51-річний чоловік перевдягнувся в поліцейського, поїхав по будинках містян та застрелив щонайменше 16 людей.

Також у випуску: Другий смертельний випадок коронавірсу зафіксували на Харківщині. Там померла 70-річна жінка з містечка Високопілля. Італія подякувала українським медикам за допомогу у боротьбі з коронавірусом. Відеоролик зі словами вдячності на адресу нашим лікарям оприлюднили на фейсбук-сторінці адміністрації провінції Ломбардія, найбільш ураженої на COVID-19. У Польщі горів нелегальний полігон із хімічними відходами. Вибух прогримів неподалік міста Кєльце.