Випуск новин за 17:00: Пожежі на Житомирщині. Стрілянина у Канаді
У випуску новин за 20 квітня станом на 17:00 – у Житомирській області локалізували два з чотирьох активних осередків пожежі, у Зоні відчуження – один. У провінції Нова Шотландія в Канаді озброєний 51-річний чоловік перевдягнувся в поліцейського, поїхав по будинках містян та застрелив щонайменше 16 людей.
Також у випуску:
Другий смертельний випадок коронавірсу зафіксували на Харківщині. Там померла 70-річна жінка з містечка Високопілля.
Італія подякувала українським медикам за допомогу у боротьбі з коронавірусом. Відеоролик зі словами вдячності на адресу нашим лікарям оприлюднили на фейсбук-сторінці адміністрації провінції Ломбардія, найбільш ураженої на COVID-19.
У Польщі горів нелегальний полігон із хімічними відходами. Вибух прогримів неподалік міста Кєльце.
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