Выпуск новостей за 17:00: Празднование в городах Украины. Празднование в Париже
В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 17:00 – Украина отмечает 28-ю годовщину Дня Независимости. Руководство государства и мировые лидеры поздравили нашу страну с этим праздником. В городах также прошли торжества, например, во Львове прошел Марш непокоренных. День независимости отмечают и украинцы, живущие во Франции. Праздник устроили в самом сердце Парижа, рядом с Эйфелевой башней.
Также в выпуске:
Тысячи военных и ветеранов прошли "Маршем защитников" по центру столицы. Съехались из 20 областей Украины.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское креслосегодня , 22:48
-
"Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером: видеосегодня , 21:41
-
Андрей Богдан пропустил празднование Дня Независимости: причинысегодня , 20:02
Комментарии