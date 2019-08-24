Выпуск новостей за 17:00: Празднование в городах Украины. Празднование в Париже

В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 17:00 – Украина отмечает 28-ю годовщину Дня Независимости. Руководство государства и мировые лидеры поздравили нашу страну с этим праздником. В городах также прошли торжества, например, во Львове прошел Марш непокоренных. День независимости отмечают и украинцы, живущие во Франции. Праздник устроили в самом сердце Парижа, рядом с Эйфелевой башней.

Также в выпуске: Тысячи военных и ветеранов прошли "Маршем защитников" по центру столицы. Съехались из 20 областей Украины.

Источник: 24 канал