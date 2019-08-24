Випуск новин за 17:00: Святкування у містах України. День Незалежності у Парижі

У випуску новин за 24 серпня станом на 17:00 – Україна відзначає 28-му річницю Дня Незалежності. Керівництво держави та світові лідери вже привітали нашу країну з цим святом. У містах також відбулися урочисті події, наприклад, у Львові пройшов Марш нескорених День Незалежності відзначають і українці, які живуть у Франції. Свято влаштували в самісінькому серці Парижа – поруч з Ейфелевою вежею.

Також у випуску: Тисячі військових і ветеранів пройшли "Маршем захисників" центром столиці. З'їхалися з 20-ти областей України.

Джерело: 24 канал