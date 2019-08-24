19:45
24 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, сьогодні
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Випуск новин за 17:00: Святкування у містах України. День Незалежності у Парижі

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 серпня станом на 17:00 – Україна відзначає 28-му річницю Дня Незалежності. Керівництво держави та світові лідери вже привітали нашу країну з цим святом. У містах також відбулися урочисті події, наприклад, у Львові пройшов Марш нескорених День Незалежності відзначають і українці, які живуть у Франції. Свято влаштували в самісінькому серці Парижа – поруч з Ейфелевою вежею.

      Також у випуску:

      Тисячі військових і ветеранів пройшли "Маршем захисників" центром столиці. З'їхалися з 20-ти областей України.

      blog_ava
      Притула прокоментував ДТП, яку влаштувала його теща
      сьогодні
      12824
      Теги: День Незалежності Новини Франції Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу УПЛ
      сьогодні , 19:23 Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу УПЛ
      135
      Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ
      сьогодні , 19:00 Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ
      Повернись живим 846
      Грандіозне відкриття театрального сезону: чим дивуватиме Нацопера
      сьогодні , 16:00 Грандіозне відкриття театрального сезону: чим дивуватиме Нацопера
      Національна опера України 295
      День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      сьогодні , 13:10 День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      635
      Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      сьогодні , 12:00 Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      Говори українською! 985
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук