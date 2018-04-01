Выпуск новостей за 17:00: Приключения "Кокаинового самолета". Российские дипломаты покинули США

В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 17:00 – самолет, на который загрузили 12 чемоданов с псевдококаином в прошлом году, возит президента России – Владимира Путина. Российские дипломаты, которым США указали на дверь, 1 апреля покинули страну, их вместе с семьями забрали два спецборта, которые прибыли за ними из Москвы.

Также в выпуске: ДТП в Киеве с авто на дипломатических номерах. Юморина в Одессе. Топ-чиновнипки показали свои декларации.