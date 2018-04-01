Выпуск новостей за 17:00: Приключения "Кокаинового самолета". Российские дипломаты покинули США
В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 17:00 – самолет, на который загрузили 12 чемоданов с псевдококаином в прошлом году, возит президента России – Владимира Путина. Российские дипломаты, которым США указали на дверь, 1 апреля покинули страну, их вместе с семьями забрали два спецборта, которые прибыли за ними из Москвы.
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Источник: 24 Канал
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