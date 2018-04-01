Випуск новин за 17:00: Пригоди "Кокаїнового літака". Російські дипломати залишили США
У випуску новин за 1 квітня станом на 17:00 – літак, на якого завантажили 12 валіз із псевдококаїном минулого року, возить президента Росії – Володимира Путіна. Російські дипломати, котрим США вказали на двері, 1 квітня покинули країну, їх разом із сім'ями забрали два спецборти, котрі прибули за ними з Москви.
Також у випуску:
ДТП у Києві з авто на дипломатичних номерах.
Гуморина в Одесі.
Топ-чиновнипки показали свої декларації.
Джерело: 24 Канал
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