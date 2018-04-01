Випуск новин за 17:00: Пригоди "Кокаїнового літака". Російські дипломати залишили США

У випуску новин за 1 квітня станом на 17:00 – літак, на якого завантажили 12 валіз із псевдококаїном минулого року, возить президента Росії – Володимира Путіна. Російські дипломати, котрим США вказали на двері, 1 квітня покинули країну, їх разом із сім'ями забрали два спецборти, котрі прибули за ними з Москви.

Також у випуску: ДТП у Києві з авто на дипломатичних номерах. Гуморина в Одесі. Топ-чиновнипки показали свої декларації.