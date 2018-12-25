Выпуск новостей за 17:00: Приветствие Папы Римского. Непогода в Украине
В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 17:00 – Папа Римский Франциск во время своего традиционного рождественского послания ко всему миру поздравил украинцев и пожелал мира для страны. Из-за ухудшения погодных условий без света в Украине остались более 150 населенных пунктов. В горах предупреждают о вероятном сходе лавин, на всей территории страны объявили штормовое предупреждение.
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Источник: 24 канал
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