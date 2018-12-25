Выпуск новостей за 17:00: Приветствие Папы Римского. Непогода в Украине

В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 17:00 – Папа Римский Франциск во время своего традиционного рождественского послания ко всему миру поздравил украинцев и пожелал мира для страны. Из-за ухудшения погодных условий без света в Украине остались более 150 населенных пунктов. В горах предупреждают о вероятном сходе лавин, на всей территории страны объявили штормовое предупреждение.

Также в выпуске: Черкасские спасатели осваивают азы домедицинской помощи. Россия расширила санкционный список в отношении украинцев. В Одессе протестовали против захвата парка: есть задержанные. Кто попал в топ-5 кандидатов президентских выборов 2019 года по данным соцопросов.