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      Выпуск новостей за 17:00: Приветствие Папы Римского. Непогода в Украине

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 17:00 – Папа Римский Франциск во время своего традиционного рождественского послания ко всему миру поздравил украинцев и пожелал мира для страны. Из-за ухудшения погодных условий без света в Украине остались более 150 населенных пунктов. В горах предупреждают о вероятном сходе лавин, на всей территории страны объявили штормовое предупреждение.

      Также в выпуске:

      Черкасские спасатели осваивают азы домедицинской помощи.

      Россия расширила санкционный список в отношении украинцев.

      В Одессе протестовали против захвата парка: есть задержанные.

      Кто попал в топ-5 кандидатов президентских выборов 2019 года по данным соцопросов.

       

      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Франциск Папа Римский Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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