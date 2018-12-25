Випуск новин за 17:00: Вітання Папи Римського. Негода в Україні
У випуску новин за 25 грудня станом на 17:00 – Папа Римський Франциск під час свого традиційного різдвяного послання до усього світу привітав й українців та побажав миру для країни. Через погіршення погодних умов без світла в Україні залишилися понад 150 населених пунктів. У горах попереджають про ймовірне сходження лавин, на всій території країни оголосили штормове попередження.
Також у випуску:
Черкаські рятувальники освоюють ази домедичної допомоги.
Росія розширила санкційний список щодо українців.
В Одесі протестували проти захоплення парку: є затримані.
Хто потрапив у топ-5 кандидатів президентських виборів 2019 року за даними соцопитувань.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі