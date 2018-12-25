Випуск новин за 17:00: Вітання Папи Римського. Негода в Україні

У випуску новин за 25 грудня станом на 17:00 – Папа Римський Франциск під час свого традиційного різдвяного послання до усього світу привітав й українців та побажав миру для країни. Через погіршення погодних умов без світла в Україні залишилися понад 150 населених пунктів. У горах попереджають про ймовірне сходження лавин, на всій території країни оголосили штормове попередження.

Також у випуску: Черкаські рятувальники освоюють ази домедичної допомоги. Росія розширила санкційний список щодо українців. В Одесі протестували проти захоплення парку: є затримані. Хто потрапив у топ-5 кандидатів президентських виборів 2019 року за даними соцопитувань.