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      Випуск новин за 17:00: Вітання Папи Римського. Негода в Україні

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 грудня станом на 17:00 – Папа Римський Франциск під час свого традиційного різдвяного послання до усього світу привітав й українців та побажав миру для країни. Через погіршення погодних умов без світла в Україні залишилися понад 150 населених пунктів. У горах попереджають про ймовірне сходження лавин, на всій території країни оголосили штормове попередження.

      Також у випуску: 

      Черкаські рятувальники освоюють ази домедичної допомоги.

      Росія розширила санкційний список щодо українців.

      В Одесі протестували проти захоплення парку: є затримані.

      Хто потрапив у топ-5 кандидатів президентських виборів 2019 року за даними соцопитувань.

       

      Теги: Новини України Негода в Україні Випуск новин Папа Римський Франциск
      Джерело: 24 канал
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