Выпуск новостей за 17:00: Пробуждение вулкана Этна. Затихание урагана на Гавайях

В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 17:00 – на итальянском острове Сицилия проснулся крупнейший вулкан Европы – Этна. Он начал извергаться накануне ночью. Гавайи накрыл ураган Лейн, четвертую категорию опасности ему снизили до второй, но теперь он угрожает острову сильными проливными дождями.

Также в выпуске: На Донбассе пророссийские наемники уже несколько дней активно обстреливают как позиции армейцев, так и мирные населенные пункты. На Одесчине горят виноградники французского винодела. Взрыв возле избирательного участка в Афганистане: погибли по меньшей мере трое людей.