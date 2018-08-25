Выпуск новостей за 17:00: Пробуждение вулкана Этна. Затихание урагана на Гавайях
В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 17:00 – на итальянском острове Сицилия проснулся крупнейший вулкан Европы – Этна. Он начал извергаться накануне ночью. Гавайи накрыл ураган Лейн, четвертую категорию опасности ему снизили до второй, но теперь он угрожает острову сильными проливными дождями.
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Источник: 24 канал
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