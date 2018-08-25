Випуск новин за 17:00: Пробудження вулкану Етна. Вщухання урагану на Гаваях

У випуску новин за 25 серпня станом на 17:00 – на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший вулкан Європи – Етна. Він почав виверження напередодні вночі. Гаваї накрив ураган Лейн, четверту категорію небезпеки йому знизили до другої, але тепер він загрожує острову сильними проливними дощами.

Також у випуску: На Донбасі проросійські найманці вже кілька днів активно обстрілюють, як позиції армійців, так і мирні населені пункти. На Одещині палають виноградники французького винороба. Вибух біля виборчої дільниці в Афганістані: загинули щонайменше троє людей.