Випуск новин за 17:00: Пробудження вулкану Етна. Вщухання урагану на Гаваях
У випуску новин за 25 серпня станом на 17:00 – на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший вулкан Європи – Етна. Він почав виверження напередодні вночі. Гаваї накрив ураган Лейн, четверту категорію небезпеки йому знизили до другої, але тепер він загрожує острову сильними проливними дощами.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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