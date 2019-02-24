Выпуск новостей за 17:00: Протесты в Сербии. Закон о трансплантации
В выпуске новостей за 24 февраля, по состоянию на 17:00 – в Сербии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против действующей власти. Демонстранты прошли шествием в Белграде, требуя отставки президента Александра Вучича. 1 января 2019 года в Украине вступил в силу новый закон о трансплантации, и с тех пор медики не провели ни одной операции.
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Источник: 24 канал
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