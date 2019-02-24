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      Выпуск новостей за 17:00: Протесты в Сербии. Закон о трансплантации

      Выпуск новостей 59 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 февраля, по состоянию на 17:00 – в Сербии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против действующей власти. Демонстранты прошли шествием в Белграде, требуя отставки президента Александра Вучича. 1 января 2019 года в Украине вступил в силу новый закон о трансплантации, и с тех пор медики не провели ни одной операции.

      Также в выпуске:

      Что ответили финалисты Нацотбора Евровидения в Украине на вопрос относительно Крыма и Донбасса.

      Спикер парламента Молдовы Адриан Канду заявил, что Россия пытается вмешиваться в парламентские выборы страны.

      На Донбассе российские оккупанты 44 раза нарушили режим тишины.

      Центр Италии накрыл мощный шторм, по меньшей мере четыре человека умерли.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Украины Протесты Сербия Законодательство
      Источник: 24 канал
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