Выпуск новостей за 17:00: Протесты в Сербии. Закон о трансплантации

В выпуске новостей за 24 февраля, по состоянию на 17:00 – в Сербии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против действующей власти. Демонстранты прошли шествием в Белграде, требуя отставки президента Александра Вучича. 1 января 2019 года в Украине вступил в силу новый закон о трансплантации, и с тех пор медики не провели ни одной операции.

Также в выпуске: Что ответили финалисты Нацотбора Евровидения в Украине на вопрос относительно Крыма и Донбасса. Спикер парламента Молдовы Адриан Канду заявил, что Россия пытается вмешиваться в парламентские выборы страны. На Донбассе российские оккупанты 44 раза нарушили режим тишины. Центр Италии накрыл мощный шторм, по меньшей мере четыре человека умерли.