Випуск новин за 17:00: Протести у Сербії. Закон про трансплантацію
У випуску новин за 24 лютого станом на 17:00 – у Сербії кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту проти чинної влади. Демонстранти пройшли ходою у Белграді, вимагаючи відставки президента Александра Вучіча. 1 січня 2019 року в Україні набув чинності новий закон про трансплантацію, та відтоді медики не провели жодної операції.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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