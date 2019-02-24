Випуск новин за 17:00: Протести у Сербії. Закон про трансплантацію

У випуску новин за 24 лютого станом на 17:00 – у Сербії кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту проти чинної влади. Демонстранти пройшли ходою у Белграді, вимагаючи відставки президента Александра Вучіча. 1 січня 2019 року в Україні набув чинності новий закон про трансплантацію, та відтоді медики не провели жодної операції.

Також у випуску: Що відповіли фіналісти Нацвідбору Євробачення в Україні на питання щодо Криму та Донбасу. Спікер парламенту Молдови Адріан Канду заявив, що Росія намагається втручатися у парламентські вибори країни. На Донбасі російські окупанти 44 рази порушили режим тиші. Центр Італії накрив потужний шторм, щонайменше чотири людини померли.