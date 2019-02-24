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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК

      Випуск новин за 17:00: Протести у Сербії. Закон про трансплантацію

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 лютого станом на 17:00 – у Сербії кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту проти чинної влади. Демонстранти пройшли ходою у Белграді, вимагаючи відставки президента Александра Вучіча. 1 січня 2019 року в Україні набув чинності новий закон про трансплантацію, та відтоді медики не провели жодної операції.

      Також у випуску: 

      Що відповіли фіналісти Нацвідбору Євробачення в Україні на питання щодо Криму та Донбасу.

      Спікер парламенту Молдови Адріан Канду заявив, що Росія намагається втручатися у парламентські вибори країни.

      На Донбасі російські окупанти 44 рази порушили режим тиші.

      Центр Італії накрив потужний шторм, щонайменше чотири людини померли.

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      Теги: Новини України Законодавство Сербія Протести Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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