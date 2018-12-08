Выпуск новостей за 17:00 Протесты во Франции. Условия содержания Курбединова
В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 17:00 – в Париже опять неспокойно, там продолжаются протесты желтых жилетов, 40 раненых и более 500 задержанных. К Эмилю Курбединову не пустили адвоката, однако в телефонном разговоре он заверил, что условия содержания удовлетворительные.
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Источник: 24 канал
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