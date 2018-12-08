18:47
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новая легенда от российских СМИ. Патриотизм в стакане
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 декабря
      Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец
      Вєсті.UA
      21:47, 7 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 17:00 Протесты во Франции. Условия содержания Курбединова

      Выпуск новостей 56 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 17:00 – в Париже опять неспокойно, там продолжаются протесты желтых жилетов, 40 раненых и более 500 задержанных. К Эмилю Курбединову не пустили адвоката, однако в телефонном разговоре он заверил, что условия содержания удовлетворительные.

      Также в выпуске:

      Глава УПЦ МЦ Онуфрий отправил письмо Вселенского Патриарха назад в Константинополь.

      В Житомире автомобиль скорой столкнулся с внедорожником: 7 человек травмированы.

      В Быдгоще двое польских активистов сорвали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

       
      Теги: Новости Крыма Украина – Россия Выпуск новостей Протесты во Франции
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Скільки грошей щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію: шокуючі цифри
      сегодня , 18:00 Скільки грошей щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію: шокуючі цифри
      Віталій Шабунін 57
      Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      сегодня , 17:00 Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      Дмитро Гнап 378
      Как вести себя в толпе во время давки: инструкция
      сегодня , 17:38 Как вести себя в толпе во время давки: инструкция
      171
      Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      сегодня , 17:00 Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      Дмитро Гнап 246
      Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      сегодня , 16:03 Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      Блог Медіа 182
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей за 16:00: "Манчестер Юнайтед" против российских болельщиков
       19 ноября 2016 , 17:01
      Выпуск новостей за 10:00: Сепаратистская акция в Венгрии. Ограбление в Киеве
       12 октября 2017 , 10:46
      Выпуск новостей за 9:00: Иск Украины в суд ООН. Почтение памяти Джорджа Буша-старшего
       4 декабря , 09:52
      Выпуск новостей 17 декабря по состоянию на 14:00
       17 декабря 2014 , 14:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук