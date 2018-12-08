Випуск новин за 17:00: Протести у Франції. Умови утримання Курбедінова
У випуску новин за 8 грудня станом на 17:00 – у Парижі знову неспокійно, там продовжуються протести жовтих жителів, 40 поранених та понад 500 затриманих. До Еміля Курбедінова не впустили адвоката, проте у телефонній розмові він запевнив, що умови утримання задовільні.
Також у випуску:
Очільник УПЦ МЦ Онуфрій відіслав лист Вселенського Патріарха назад до Константинополя.
У Житомирі автомобіль швидкої зіткнувся з позашляховиком: 7 людей травмовано.
У Бидгощі двоє польських активістів зірвали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі