Выпуск новостей за 17:00: Протесты "желтых жилетов". Поджог грузовика боевиков

В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 17:00 – на улицы французских городов вновь вышли "желтые жилеты". Задержали уже 12 протестантов, у которых во время проверок обнаружили оружие. Вблизи поселка Пески подбили грузовик боевиков с боекомплектом. Враг пытался доставить его на одну из позиций, чтобы потом стрелять по нашим защитникам, но не успел.

Также в выпуске: С начала года адресную жилищную помощь (субсидии) украинцам будут оказывать "живыми" деньгами. В Мексике взорвался нефтепровод, уже 66 погибших. В Спасо-Преображенском храме на Сумщине произошел взрыв, подозреваемых уже задержали.