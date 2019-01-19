Выпуск новостей за 17:00: Протесты "желтых жилетов". Поджог грузовика боевиков
В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 17:00 – на улицы французских городов вновь вышли "желтые жилеты". Задержали уже 12 протестантов, у которых во время проверок обнаружили оружие. Вблизи поселка Пески подбили грузовик боевиков с боекомплектом. Враг пытался доставить его на одну из позиций, чтобы потом стрелять по нашим защитникам, но не успел.
Также в выпуске:
С начала года адресную жилищную помощь (субсидии) украинцам будут оказывать "живыми" деньгами.
В Мексике взорвался нефтепровод, уже 66 погибших.
В Спасо-Преображенском храме на Сумщине произошел взрыв, подозреваемых уже задержали.
Источник: 24 канал
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