Випуск новин за 17:00: Протести "жовтих жилетів". Підпал вантажівки бойовиків
У випуску новин за 19 січня станом на 17:00 – на вулиці французьких міст знову вийшли "жовті жилети". Затримали вже 12 протестантів, у яких під час перевірок виявили зброю. Поблизу селища Піски підбили вантажівку бойовиків із боєкомплектом. Ворог намагався доставити його на одну з позицій, щоб потім стріляти по наших оборонцях, але не встиг.
Також у випуску:
Від початку року адресну житлову допомогу (субсидії) українцям надаватимуть "живими" грошима.
У Мексиці вибухнув нафтопровід, вже 66 загиблих.
У Спасо-Преображенському храмі на Сумщині стався вибух, підозрюваних вже затримали.
Джерело: 24 канал
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