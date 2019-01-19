Випуск новин за 17:00: Протести "жовтих жилетів". Підпал вантажівки бойовиків

У випуску новин за 19 січня станом на 17:00 – на вулиці французьких міст знову вийшли "жовті жилети". Затримали вже 12 протестантів, у яких під час перевірок виявили зброю. Поблизу селища Піски підбили вантажівку бойовиків із боєкомплектом. Ворог намагався доставити його на одну з позицій, щоб потім стріляти по наших оборонцях, але не встиг.

Також у випуску: Від початку року адресну житлову допомогу (субсидії) українцям надаватимуть "живими" грошима. У Мексиці вибухнув нафтопровід, вже 66 загиблих. У Спасо-Преображенському храмі на Сумщині стався вибух, підозрюваних вже затримали.