Выпуск новостей за 17:00: Проверка судьи Антонова. Подготовка к 1 сентября

В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 17:00 – НАПК проверит состояние судьи Киевского райсуда Полтавы Антонова, который закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса. Родители уже начинают собирать детей к школе, по сравнению с прошлым годом в этом году собрать первоклассника дороже почти на 15 %.

Также в выпуске: Из сценария киноленты о заключенном российских тюрем Василии Стусе удалили все упоминания о Викторе Медведчуке. Черновицкая выпускница Диана Паневская победила в международной олимпиаде в Фрайбурге. В Киеве установили новый рекорд Украины – в одном месте собрались близнецы и двойняшки.