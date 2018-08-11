Выпуск новостей за 17:00: Проверка судьи Антонова. Подготовка к 1 сентября
В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 17:00 – НАПК проверит состояние судьи Киевского райсуда Полтавы Антонова, который закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса. Родители уже начинают собирать детей к школе, по сравнению с прошлым годом в этом году собрать первоклассника дороже почти на 15 %.
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Источник: 24 канал
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