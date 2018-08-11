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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Перевірка судді Антонова. Підготовка до 1 вересня

Випуск новин 7 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 серпня станом на 17:00 – НАЗК перевірить статки судді Київського райсуду Полтави Антонова, який закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса. Батьки вже починають збирати дітей до школи, у порівнянні з минулим роком цьогоріч зібрати першокласника дорожче майже на 15 %.

Також у випуску:

Зі сценарію кінострічки про в'язня російських тюрем Василя Стуса видалили всі згадки про Віктора Медведчука.

Чернівецька випускниця Діана Паневська перемогла у міжнародній олімпіаді у Фрайбурзі.

У Києві встановили новий рекорд України, в одному місці зібралися близнюки та двійнята.

Теги: Діти і неповнолітні Випуск новин Геннадій Кернес Освіта
Джерело: 24 канал
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