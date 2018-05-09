Выпуск новостей за 17:00: Провокации в День Победы. Состояние отравившихся в Черкассах
В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 17:00 – в Украине День победы над нацизмом превратился в день борьбы с советскими символами. 57 человек остаются в больницах после отравления в Черкассах.
Также в выпуске:
Пророссийские силы устроили шествие "Бессмертного полка" в Киеве.
Националисты заблокировали телеканал "Интер" из-за антиукраинского концерта к 9 мая.
Как сложилась судьба украинцев, которые прошли нацистские концлагеря.
Источник: 24 Канал
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