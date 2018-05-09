Випуск новин за 17:00: Провокації на День перемоги. Стан отруєних у Черкасах

У випуску новин за 9 травня станом на 17:00 – в Україні День перемоги над нацизмом перетворився на день боротьби із радянськими символами. 57 осіб залишаються у лікарнях після отруєння у Черкасах.

Також у випуску: Проросійські сили влаштували ходу "Безсмертного полку" у Києві. Націоналісти заблокували телеканал "Інтер" через антиукраїнський концерт до 9 травня. Як склалась доля українців, які пройшли нацистські концтабори.