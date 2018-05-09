Випуск новин за 17:00: Провокації на День перемоги. Стан отруєних у Черкасах
У випуску новин за 9 травня станом на 17:00 – в Україні День перемоги над нацизмом перетворився на день боротьби із радянськими символами. 57 осіб залишаються у лікарнях після отруєння у Черкасах.
Також у випуску:
Проросійські сили влаштували ходу "Безсмертного полку" у Києві.
Націоналісти заблокували телеканал "Інтер" через антиукраїнський концерт до 9 травня.
Як склалась доля українців, які пройшли нацистські концтабори.
Джерело: 24 Канал
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