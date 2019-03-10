Выпуск новостей за 17:00: Разрушительный ураган в Польше. Избирательный кодекс в Украине

В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 17:00 – примерно 150 тысяч человек в Польше остались без электричества в результате непогоды. Кроме урагана и дождя по стране прошелся сильный град. Рабочая группа в Верховной Раде завершила прорабатывать более четырех тысяч правок в Избирательный кодекс. Журналисты 24 канала выяснили, что мешает нардепам окончательно принять законопроект.

Также в выпуске: Достаточно ли защищены женщины в мире и в Украине. Творческое "ноу-хау" в Черкасской области: жительница Чигирина превратила собственную квартиру на пространство деятельности активных людей. На Лесном массиве в Киеве авто врезалось в троллейбус. В результате аварии один человек погиб, двое – травмированы. На 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево, ребенок погиб.