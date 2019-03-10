19:10
10 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Выпуск новостей за 17:00: Разрушительный ураган в Польше. Избирательный кодекс в Украине

      Выпуск новостей 73 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 17:00 – примерно 150 тысяч человек в Польше остались без электричества в результате непогоды. Кроме урагана и дождя по стране прошелся сильный град. Рабочая группа в Верховной Раде завершила прорабатывать более четырех тысяч правок в Избирательный кодекс. Журналисты 24 канала выяснили, что мешает нардепам окончательно принять законопроект.

      Также в выпуске:

      Достаточно ли защищены женщины в мире и в Украине.

      Творческое "ноу-хау" в Черкасской области: жительница Чигирина превратила собственную квартиру на пространство деятельности активных людей.

      На Лесном массиве в Киеве авто врезалось в троллейбус. В результате аварии один человек погиб, двое – травмированы.

      На 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево, ребенок погиб.

       

      blog_ava
      Нардепа Черновол наградили орденом "За мужество": среди военных поднялась волна возмущения
      сегодня
      1278
      Теги: Новости Украины Новости Польши Законодательство Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      сегодня , 19:00 Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      Артем Овдієнко 680
      Центробанк России ведет страну в бездну
      сегодня , 16:02 Центробанк России ведет страну в бездну
      Злой Одессит 1290
      Краще війну на війні пройти, – історія батька п'ятьох дітей, який захищає Україну
      сегодня , 12:00 Краще війну на війні пройти, – історія батька п'ятьох дітей, який захищає Україну
      Повернись живим 1414
      Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      сегодня , 08:40 Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      Блог Соцмережі 4118
      За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      9 марта , 22:00 За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      Повернись живим 4301
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей 15 мая по состоянию на 10:00
       15 мая 2016 , 10:58
      Выпуск новостей 8 сентября по состоянию на 11:00
       8 сентября 2016 , 12:09
      Выпуск новостей за 19:00: Эффективность работы НАПК. Земля для "псевдоатовца"
       28 января , 20:23
      Выпуск новостей за 09:00: Протесты во Франции. Ситуация на передовой
       20 февраля , 09:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук