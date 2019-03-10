Випуск новин за 17:00: Руйнівний буревій у Польщі. Виборчий кодекс в Україні
У випуску новин за 10 березня станом на 17:00 – приблизно 150 тисяч осіб у Польщі залишилися без електрики внаслідок негоди. Крім буревію та дощу країною пройшовся сильний град. Робоча група у Верховній Раді завершила опрацьовувати понад чотири тисячі правок до Виборчого кодексу. Журналісти 24 каналу з'ясували, що заважає нардепам остаточно ухвалити законопроект.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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