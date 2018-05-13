Выпуск новостей за 17:00: Резня в Париже. Исчезновение рыбаков
В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 17:00 – вооруженный мужчина с ножом набросился на прохожих посреди французской столицы в субботу вечером. Российские пограничники подтвердили, что именно они задержали рыбаков из Бердянска в Азовском море.
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Источник: 24 Канал
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