Выпуск новостей за 17:00: Резня в Париже. Исчезновение рыбаков

В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 17:00 – вооруженный мужчина с ножом набросился на прохожих посреди французской столицы в субботу вечером. Российские пограничники подтвердили, что именно они задержали рыбаков из Бердянска в Азовском море.

Также в выпуске: Дети из украинской детской футбольной команды попали в ДТП в Беларуси. Теракты в Индонезии совершили супруги со своими детьми. С начала суток двое украинских солдат получили ранения.