Випуск новин за 17:00: Різанина у Парижі. Зникнення рибалок

У випуску новин за 13 травня станом на 17:00 – озброєний чоловік з ножем накинувся на перехожих посеред французької столиці у суботу ввечері. Російські прикордонники підтвердили, що саме саме вони затримали рибалок з Бердянська в Азовському морі.

Також у випуску: Діти з української дитячої футбольної команди потрапили у ДТП у Білорусі. Теракти в Індонезії скоїло подружжя зі своїми дітьми. З початку доби двоє українських солдатів отримали поранення.