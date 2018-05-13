Випуск новин за 17:00: Різанина у Парижі. Зникнення рибалок
У випуску новин за 13 травня станом на 17:00 – озброєний чоловік з ножем накинувся на перехожих посеред французької столиці у суботу ввечері. Російські прикордонники підтвердили, що саме саме вони затримали рибалок з Бердянська в Азовському морі.
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Джерело: 24 Канал
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