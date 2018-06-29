Выпуск новостей за 17:00: Саммит в Брюсселе. Нападение на редакцию в США

В выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 17:00 – на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС в течение девяти часов, почти без перерывов, обсуждали европейский миграционную кризис. В США мужчина застрелил пятерых сотрудников газеты Capital Gazette и еще троих ранил.

Также в выпуске: Украинская омбудсвумен дала пресс-конференцию в России. Во Львове во время ремонта улицы наткнулись на еврейские мацевы. В одном из сел Сумщины массово погибли пчелы.