Выпуск новостей за 17:00: Саммит в Брюсселе. Нападение на редакцию в США

Выпуск новостей за 17:00: Саммит в Брюсселе. Нападение на редакцию в СШАВыпуск новостей 26 Читати новину українською
В выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 17:00 – на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС в течение девяти часов, почти без перерывов, обсуждали европейский миграционную кризис. В США мужчина застрелил пятерых сотрудников газеты Capital Gazette и еще троих ранил.
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Источник: 24 канал
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