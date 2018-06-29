Випуск новин за 17:00: Саміт у Брюсселі. Напад на редакцію в США

Випуск новин за 17:00: Саміт у Брюсселі. Напад на редакцію в СШАВипуск новин 16 Читать новость на русском
У випуску новин за 29 червня станом на 17:00 – на саміті в Брюсселі лідери країн ЄС протягом дев'яти годин, майже без перерв, обговорювали європейську міграційну кризу. В США чоловік застрелив п'ятьох співробітників газети Capital Gazette та ще трьох поранив.
Також у випуску:
Українська омбудсвумен дала прес-конференцію в Росії.
У Львові під час ремонту вулиці натрапили на єврейські мацеви.
В одному із сіл Сумщини масово загинули бджоли.
Джерело: 24 канал
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