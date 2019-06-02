Выпуск новостей за 17:00: Съезд партии Кернеса и Труханова. Первая командировка Зеленского
В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 17:00 в Харьковском Дворце Спорта состоялся съезд новой партии Кернеса и Труханова, которую назвали "Доверяй Делам". Мероприятие не состоялось без скандалов. Тем, кто заходил в здание по приглашениям, выкрикивали "Позор". Владимир Зеленский собирается в свой первый зарубежный визит в Брюссель. Следующий визит очевидно будет в столицу США.
Также в выпуске:
Полицейский из ружья ранил мальчика в голову.
Во Львове начали программу реабилитации бойцов от боевого стресса с помощью лошадей.
Львов превратился в автомобильную ретро-столицу.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии