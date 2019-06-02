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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 17:00: З'їзд партії Кернеса та Труханова. Перше відрядження Зеленського

      Випуск новин 94 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 червня станом на 17:00 – у Харківському Палаці Спорту відбувся з'їзд нової партії Кернеса та Труханова, яку назвали "Довіряй Справам". Захід не відбувся без скандалів. Тим, хто заходив до будівлі за запрошеннями, вигукували "Ганьба". Володимир Зеленський збирається у свій перший закордонний візит до Брюсселі. Наступний візит очевидно буде до столиці США.

      Також у випуску:

      Поліцейський з рушниці поранив хлопчика в голову.

      У Львові започаткували програму реабілітації бійців від бойового стресу за допомогою коней.

      Львів перетворився на автомобільну ретро-столицю.

      blog_ava
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      2 червня
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Геннадій Труханов Геннадій Кернес
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 2 червня
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