Випуск новин за 17:00: З'їзд партії Кернеса та Труханова. Перше відрядження Зеленського

У випуску новин за 2 червня станом на 17:00 – у Харківському Палаці Спорту відбувся з'їзд нової партії Кернеса та Труханова, яку назвали "Довіряй Справам". Захід не відбувся без скандалів. Тим, хто заходив до будівлі за запрошеннями, вигукували "Ганьба". Володимир Зеленський збирається у свій перший закордонний візит до Брюсселі. Наступний візит очевидно буде до столиці США.

Також у випуску: Поліцейський з рушниці поранив хлопчика в голову. У Львові започаткували програму реабілітації бійців від бойового стресу за допомогою коней. Львів перетворився на автомобільну ретро-столицю.

Джерело: 24 канал