Выпуск новостей за 17:00: Сход лавины в Гималаях. Спасательная операция в Стамбуле

В выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 17:00 – в индийских Гималаях лавина накрыла полицейский пост, в результате чего погибли пять стражей порядка и двое заключенных. Число жертв обвала дома в турецком Стамбуле возросло до 17 человек. Спасатели продолжают разбирать руины, они отметили, что из-под руин слышны голоса еще пятерых человек.

Также в выпуске: Возле Подольского отделения полиции в Киеве произошли столкновения: активисты инициативы "Кто заказал Гандзюк?" требуют вернуть личные вещи. В Киеве на льдине, которая двигалась по Русановскому каналу, застрял подросток. Под Авдеевкой от пули вражеского снайпера погиб украинский военнослужащий.