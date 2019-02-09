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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 17:00: Сход лавины в Гималаях. Спасательная операция в Стамбуле

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 17:00 – в индийских Гималаях лавина накрыла полицейский пост, в результате чего погибли пять стражей порядка и двое заключенных. Число жертв обвала дома в турецком Стамбуле возросло до 17 человек. Спасатели продолжают разбирать руины, они отметили, что из-под руин слышны голоса еще пятерых человек.

      Также в выпуске:

      Возле Подольского отделения полиции в Киеве произошли столкновения: активисты инициативы "Кто заказал Гандзюк?" требуют вернуть личные вещи.

      В Киеве на льдине, которая двигалась по Русановскому каналу, застрял подросток.

      Под Авдеевкой от пули вражеского снайпера погиб украинский военнослужащий.

       

       

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      Теги: Новости Турции Индия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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