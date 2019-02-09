Випуск новин за 17:00: Сходження лавини у Гімалаях. Рятувальна операція у Стамбулі

У випуску новин за 9 лютого станом на 17:00 – в індійських Гімалаях лавина накрила поліцейський пост, внаслідок чого загинули п'ять правоохоронців та двоє ув'язнених. Кількість жертв обвалу будинку в турецькому Стамбулі зросла до 17 осіб. Рятувальники продовжують розбирати руїни, вони зазначили, що з-під руїн чути голоси ще п'ятьох людей.

Також у випуску: Біля Подільського відділку поліції у Києві відбулися сутички: активісти ініціативи "Хто замовив Гандзюк?" вимагають повернути особисті речі. У Києві на крижині, яка рухалася Русанівським каналом, застряг підліток. Під Авдіївкою від кулі ворожого снайпера загинув український військовослужбовець.