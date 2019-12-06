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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 17:00 Штраф "скорой". Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 17:00 – Херсонские патрульные, по требованию водителя иномарки, оштрафовали карету скорой помощи. Якобы скорая, которая стояла у подъезда многоэтажки мешала проехать джипу местного жителя. Украинские защитники на передовой продолжают охранять наш покой. Ночью боевики обстреляли окрестности Авдеевки из минометов, которые запрещены договоренностями.

      Также в выпуске:

      В центре Львова под открытым небом устроили концерт ко Дню Вооруженных сил Украины. Перед гарнизонным храмом сыграл оркестр.

      В Донецкой области умер волонтер Артем Мирошниченко, которого жестоко избили пьяные подростки. Родные считают, что это произошло из-за того, что он разговаривал на украинском.

      Три часа на поиск путей, как урегулировать конфликт на Донбассе. Именно столько времени отвели лидеры Украины, Франции, Германии и России на переговоры в Париже.

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      Теги: Полиция Война на Донбассе Выпуск новостей
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