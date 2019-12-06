Выпуск новостей за 17:00 Штраф "скорой". Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 17:00 – Херсонские патрульные, по требованию водителя иномарки, оштрафовали карету скорой помощи. Якобы скорая, которая стояла у подъезда многоэтажки мешала проехать джипу местного жителя. Украинские защитники на передовой продолжают охранять наш покой. Ночью боевики обстреляли окрестности Авдеевки из минометов, которые запрещены договоренностями.

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