Випуск новин за 17:00: Штраф "швидкій". Ситуація на фронті

У випуску новин за 6 грудня станом на 17:00 – Херсонські патрульні, за вимогою водія дорогої іномарки, оштрафували карету швидкої допомоги. Нібито швидка, яка стояла під під'їздом багатоповерхівки заважала проїхати джипу місцевого мешканця. Українські захисники на передовій продовжують вартувати наш спокій. Уночі бойовики обстріляли околиці Авдіївки з мінометів, які заборонені домовленостями.

Таокж у випуску:

У середмісті Львова просто неба влаштували концерт до Дня Збройних сил України. Перед гарнізонним храмом зіграв оркестр.

На Донеччині помер волонтер Артем Мирошниченко, якого жорстоко побили п'яні підлітки. Рідні вважають: сталося це через те, що він розмовляв українською.

Три години на пошук шляхів, як врегулювати конфлікт на Донбасі. Саме стільки часу відвели лідери України, Франції, Німеччини та Росії на переговори в Парижі.