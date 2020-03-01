Выпуск новостей за 17:00: Сирийские беженцы. Операция "Весенний щит"

В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 17:00 – в Грецию прорвались почти 47 тысяч нелегалов. Все из-за решения Турции открыть границу с Грецией для сирийских беженцев. Турция официально объявила о начале новой военной операции в Идлибе – "Весенний щит". В рамках которой турецкие военные совершили атаки на базы войск Башара Асада в Идлибе.

Также в выпуске: Заявление об отставке Гончарука в Верховную Раду не поступало. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине сейчас не зафиксировано ни одного случая коронавируса. В Киеве полностью выгорела маршрутка.