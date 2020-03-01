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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 17:00: Сирийские беженцы. Операция "Весенний щит"

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 17:00 – в Грецию прорвались почти 47 тысяч нелегалов. Все из-за решения Турции открыть границу с Грецией для сирийских беженцев. Турция официально объявила о начале новой военной операции в Идлибе – "Весенний щит". В рамках которой турецкие военные совершили атаки на базы войск Башара Асада в Идлибе.

      Также в выпуске:

      Заявление об отставке Гончарука в Верховную Раду не поступало. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

      Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине сейчас не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

      В Киеве полностью выгорела маршрутка.

       

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      Теги: Атака России на Турцию в Сирии Война в Сирии Новости Турции Выпуск новостей
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