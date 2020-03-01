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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 17:00: Сирійські біженці. Операція "Весняний щит"

      Випуск новин -

      У випуску новин за 1 березня станом на 17:00 – до Греції прорвалися майже 47 тисяч нелегалів. Все через рішення Туреччини відкрити кордон з Грецією для сирійських біженців. Туреччина офіційно оголосила про початок нової військової операції в Ідлібі – "Весняний щит". У межах якої турецькі військові здійснили атаки на бази військ Башара Асада в Ідлібі.

      Також у випуску:

      Заява про відставку Гончарука до Верховної Ради не надходила. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

      Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні зараз не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 

      У Києві вщент вигоріла маршрутка.

       

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      Теги: Атака Росії на Туреччину в Сирії Війна у Сирії Новини Туреччини Випуск новин
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