Випуск новин за 17:00: Сирійські біженці. Операція "Весняний щит"

У випуску новин за 1 березня станом на 17:00 – до Греції прорвалися майже 47 тисяч нелегалів. Все через рішення Туреччини відкрити кордон з Грецією для сирійських біженців. Туреччина офіційно оголосила про початок нової військової операції в Ідлібі – "Весняний щит". У межах якої турецькі військові здійснили атаки на бази військ Башара Асада в Ідлібі.

Також у випуску: Заява про відставку Гончарука до Верховної Ради не надходила. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні зараз не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. У Києві вщент вигоріла маршрутка.