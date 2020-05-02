Выпуск новостей за 17:00: Ситуация с COVID-19 в Украине. Тендеры Минздрава

В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 17:00 – корреспондентка 24 канала рассказала, сколько медиков в целом заболели коронавирусом, и сколько стоит лечение от недуга. Минздрав не провел тендеры на закупку лекарств для онкобольных детей и людей с ВИЧ-инфекцией.

Также в выпуске новостей на 24 канале: 1 мая под Днепром разбился легкомоторный самолет, пилот и пассажир погибли. В 6-ю годовщину беспорядков, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года и унесли 48 жизней, снова поконфликтовали люди.