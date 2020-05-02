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      Выпуск новостей за 17:00: Ситуация с COVID-19 в Украине. Тендеры Минздрава

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 17:00 – корреспондентка 24 канала рассказала, сколько медиков в целом заболели коронавирусом, и сколько стоит лечение от недуга. Минздрав не провел тендеры на закупку лекарств для онкобольных детей и людей с ВИЧ-инфекцией.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      1 мая под Днепром разбился легкомоторный самолет, пилот и пассажир погибли.

      В 6-ю годовщину беспорядков, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года и унесли 48 жизней, снова поконфликтовали люди.

       

      Теги: Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Выпуск новостей
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