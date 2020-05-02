Випуск новин за 17:00: Ситуація з COVID-19 в Україні. Тендери МОЗ

У випуску новин за 2 травня станом на 17:00 – кореспондентка 24 каналу розповіла, скільки медиків загалом захворіли на коронавірус, та скільки коштує лікування від недуги. МОЗ не провело тендери на закупівлю ліків для онкохворих дітей та людей з ВІЛ-інфекцією.

Також у випуску новин на 24 каналі: 1 травня під Дніпром розбився легкомоторний літак, пілот та пасажир загинули. В Одесі на шості роковини заворушень, які сталися у місті 2 травня 2014 року і забрали 48 життів, знову поконфліктували люди.