Выпуск новостей за 17:00: Скандал с Андреем Ермаком. Коронавирус у детей

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 17:00 – нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, договаривается о назначении на госдолжности. Двое зараженных коронавирусом детей находятся в тяжелом состоянии. На Тернопольщине в реанимации находится малыш полутора лет. Еще один больной ребенок – на Винничине.

Также в выпуске: В Черкасской области за сутки зафиксировали 43 новые случая коронавируса. Несмотря на карантинные мероприятия, на пляжах в Одессе отдыхает очень много людей. 29 марта состоится заседание Согласительного совета. В Украину прибыла новая партия противоэпидемических средств из Китая.