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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 17:00: Скандал с Андреем Ермаком. Коронавирус у детей

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 17:00 – нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, договаривается о назначении на госдолжности. Двое зараженных коронавирусом детей находятся в тяжелом состоянии. На Тернопольщине в реанимации находится малыш полутора лет. Еще один больной ребенок – на Винничине.

      Также в выпуске:

      В Черкасской области за сутки зафиксировали 43 новые случая коронавируса.

      Несмотря на карантинные мероприятия, на пляжах в Одессе отдыхает очень много людей.

      29 марта состоится заседание Согласительного совета.

      В Украину прибыла новая партия противоэпидемических средств из Китая.

      Теги: Офіс Президента Андрей Ермак Выпуск новостей
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