Выпуск новостей за 17:00: Скандал с Андреем Ермаком. Коронавирус у детей
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 17:00 – нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, договаривается о назначении на госдолжности. Двое зараженных коронавирусом детей находятся в тяжелом состоянии. На Тернопольщине в реанимации находится малыш полутора лет. Еще один больной ребенок – на Винничине.
Также в выпуске:
В Черкасской области за сутки зафиксировали 43 новые случая коронавируса.
Несмотря на карантинные мероприятия, на пляжах в Одессе отдыхает очень много людей.
29 марта состоится заседание Согласительного совета.
В Украину прибыла новая партия противоэпидемических средств из Китая.
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